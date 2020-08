green

“Cuando yo tenía 13 años, a mi me tocaba montar en bus sola, ir al colegio y regresar a mi casa. Y un día me monté en un bus y un tipo me mostró el pipí”, detalló la actriz en el espacio del Canal 1.

Su experiencia no pasó a mayores gracias a que ella se levantó del puesto y le hizo “un escándalo al tipo” y a la solidaridad de la gente que iba en el vehículo de servicio público.

Después de gritar “¡Es un asqueroso, me está mostrando el pipí!’”, al morboso hombre lo lincharon, “pero las personas que lo lincharon éramos mujeres”, recordó Marilyn, por lo que reflexionó sobre una discusión de género que sigue vigente: “¿Te das cuenta el machismo en este país? Ha ido cambiando la cosa, pero está muy difícil todavía”, finalizó sobre ese tema.

En la conversación, Patiño también dijo que hay hombres que ahora le envían material obsceno o le piden dinero a cambio de fotos de ella, y que a esos prefiere tomarles pantallazo y boletearlos, pues teme que el día de mañana le pase a alguno de sus hijos.