Todo empezó con la votación de este miércoles en ‘La casa de los famosos‘, donde todos los participantes debían nominar a alguien, pero el equipo amarillo había planeado votar en masa por Mafe Walker. El ‘jefe’ se percató y anuló todos esos votos debido a que las reglas prohibían complots como este.

El enojo se tomó al equipo Infierno, pero también resquebrajó su unidad pues Ómar Murillo, ‘Bola 8’, eligió a último minuto votar de manera distinta, lo que Karen Sevillano y ‘La Segura‘ interpretaron como un gesto de querer quedar bien con todo mundo.

En el transcurso de la noche posterior a la votación, y a lo largo del jueves, esto siguió causando rencillas en el equipo. Una de ellas se vio en la sala, cuando ‘Bola 8’ protestaba por el mal ambiente que le habían hecho por su decisión: “Si a la negra [Karen] no le gustó, si a ‘La Segura’ no le gustó, lo acepto y lo respeto, pero tampoco voy a ir a rogar ‘ay, perdónenme, háblenme’, porque yo no tengo que rogarle a nadie”, vociferaba.

“Lo que si no voy a hacer es estar corriendo detrás de alguien solamente para poder sentirme aprobado”, dijo, en el confesionario.

“Por lo menos ustedes están siendo recíprocos”, les decía a los demás, arremetiendo después contra las influenciadoras: “Ellas no son las superpoderosas”.

“Son 25 años en este cuento para yo venir a dejarme enredar de la gente… ¡Oiga!”, seguía protestando.

Karen, por su parte, se desahogaba en la habitación: “Estoy ofendida con ‘Bola 8’. Estoy ofendidísima”, decía, e insistía en que su compañero de equipo había actuado por conveniencia: “El que es amigo de todos no es amigo de nadie”.

La fuerte discusión de ‘La Segura’ y ‘Bola 8’ en ‘La casa de los famosos’

Pero el momento más álgido se vivió después en la habitación Infierno, cuando, cama de por medio, Natalia Segura y Murillo discutieron acaloradamente frente a otros de sus compañeros. “Quiero que respetes mi decisión”, decía él. “A mí no me interesa mi decisión. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras, como la tomaste ayer”, le contestaba ella, pero él seguía cuestionándola: “Entonces por qué estás hablando. Porque no te gustó. ¿Por qué cambiaste tu actitud conmigo? Porque no te gustó”.

—’La Segura’: “Claro, no me gustó”.

—’Bola 8′: “Entonces asúmelo”.

—’La Segura’: “No tengo que asumir”.

—’Bola 8′: “¿Por qué no lo asumes?”.

—’La Segura’: “Porque sos queda-bien, ‘Bola 8′”.

—’Bola 8’: “Queda-bien no. Lo que pasa es que, según tú, eres la psicológica que analizas a todos. Desde que llegaste eres ‘yo analizo a todos y yo tengo la mirada de todos y yo sé’. Analízame a mí. Como tienes ese don, analízame a mí”, se quejó.

Los demás observaban el bochornoso intercambio y solo ‘Pantera’ dijo algo, porque estaba en medio de los dos. “Esto es lo que no quería que llegara. Yo les dije a ustedes, somos equipo en competencia”, dijo, pues anteriormente había intentado decir que sería independiente en sus decisiones.

“‘Pante’, gracias por lo que dices. Yo no espero aprobación de nadie, yo no dependo aquí de nadie”, concluyó Murillo.

En la noche, Ómar intentó limar asperezas, pero solo consiguió quedar en términos de cordialidad con sus dos compañeras, que siguen dolidas porque creen que emitió un voto diferente al de los demás por quedar bien, pese a que esa decisión autónoma hizo que el único voto válido del día anterior fuera el de él.

