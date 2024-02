Para nadie es un secreto que después del nacimiento de su segundo hijo, Salvador, Carolina Cruz tuvo que pasar por un difícil momento relacionado con la salud de su pequeño. A partir de ese momento, tomó la decisión de ayudar a aquellos niños que estaban pasando por situaciones similares, pero que no contaban con los recursos necesarios para pagar tratamientos y medicamentos.

La presentadora lo ha hecho a través de su fundación Salvador de Sueños, pero también, con ayuda de sus redes sociales. Precisamente, hace poco decidió sincerarse sobre una situación que la tiene “con el corazón en la mano”.

(Lea también: Le quitaron la corona de reina de ‘Día a día’ a Carolina Cruz; así reaccionó al perder)

De acuerdo con la empresaria, conoció la historia de Luis Guillermo, un pequeño de tan solo 2 años que padece una enfermedad muy rara. El niño necesita un medicamento que no se encuentra en el país y justamente, Carolina quiso hacerlo público.

“Paso por estos lados a contarles la historia de un chiquillo que me tiene con el corazón en la mano. Me dan ganas de llorar y todo porque yo soy muy sensible con estos temas, Dios mío, qué hago. Ayer me llegó esta historia, por medio de una persona que conozco, a ver si alzamos la voz y logramos que el Ministerio de Salud o el Invima nos ayuden a importar lo que esta familia necesita”.