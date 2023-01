Todo comenzó cuando Cruz insinuó en una entrevista con Eva Rey que ya tenía un nuevo amor y estaba contenta, luego de la separación de Lincoln Palomeque, con el que duró 14 años.

Pocos días después, la presentadora de ‘Día a día’ apareció en un evento de cata de vinos con Holman Fuentes, por los que varios creyeron que él sería su novio.

Luego, la caleña hizo una especie de corrección a la promoción de la entrevista con Rey, y aseguró que no tenía un amor, sino dos, refiriéndose a sus hijos, Matías y Salvador.

También ha sido sarcástica en varias historias de Instagram donde se burló de publicaciones sobre su supuesto noviazgo con Fuentes.

Carolina Cruz y Holman Fuentes no son novios

Antes de que la vincularan amorosamente con el también piloto, la modelo habló en la revista Don Juan de los noviazgos que le han inventado y mencionó al empresario.

Aseguró que él es uno de sus amigos gais, al igual que Fabio Starita —al que ella ha llamado su “mozo eterno”— y Diego Pachón, otro de los hombres con los que Cruz se junta constantemente.

“¡Todo el tiempo me arman chismes!, con mi mejor amigo Fabio Starita nos juntan todo el tiempo; con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Ahora también me emparejan con Diego Pachón, que es otro de mis amigos gay, si no me casan con Fabio me casan con él, pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, declaró en la entrevista.

En una de sus historias de Instagram de este 4 de enero, la caleña volvió a hacer mofa de las relaciones amorosas que le han inventado con Fuentes y Starita y aseguró que, con ellos, ha tenido relaciones “muy estables”, como se lee a continuación:

Si es verdad que Cruz tiene una nueva relación, se ha encargado de mantenerla en privado.