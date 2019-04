“Te fuiste de RCN a Caracol; 13 años en RCN”, le indicó ‘Juanpis’ a la famosa. Ella le confirmó que sí, y fue entonces cuando él le dijo: “Mucha hiju%&$#$”.

Carolina se rio sin poder parar, al igual que el público, mientras ‘Juanpis’ continuó: “Todo el mundo lo quería decir en algún momento”.

“Te levantaron, te llevaron y de pronto ese rating bajó, y dijeron: ‘Chao, chao”, añadió el personaje gomelo.

Fue en ese momento que la presentadora controló la risa, le aclaró que eso no había sido así, y le contó cómo se dio su salida del canal de Ardila Lülle y su llegada al de los Santo Domingo.

“Igual me lo dicen [lo de hiju%&$#$], pero no fue así [mi salida de RCN]. O sea, me fui de RCN porque me fui a vivir fuera del país, y cuando me fui a vivir fuera del país, fue que me llamaron de Caracol”, expresó Carolina, y enseguida continuó su explicación, con chiste incluido:

“Ahí empecé a trabajar con Caracol, un tiempo después de haber salido de RCN, no fue al mes, fue como a los dos meses [risas de que fue en broma]… no, mentiras, fue como al año, en realidad. Empecé a hacer un proyecto con Caracol, que hacía una vez al año, y ya este año me llamaron y entré a trabajar digamos que todos los días, porque ya estoy de nuevo viviendo en Colombia”.

Lo relatado en este artículo se puede escuchar desde el minuto 7:20 de este video con la entrevista completa a la presentadora, compartido en el canal de YouTube de ‘Juanpis’.