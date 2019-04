View this post on Instagram

– Hija vaya y compre dos bolsas de leche! Me decía mi mamá! Al siguiente día, cuando estaban vacías, la veía abriendo las bolsas, lavándolas con jabón y colgándolas en el patio. Recuerdo que también le pedía las bolsas vacías a los vecinos de la cuadra! Esta escena se venía repitiendo durante seis meses! La creatividad de mi mamá (Beatriz), la llevó a confeccionarme un disfraz de dama antigua con bolsas de leche! Tenía guantes, sombrero, cartera y hasta enaguas hechas con este material reciclable que marcó una hermosa etapa de la vida de muchas personas! Y llegó el esperado día de los disfraces, muchos vecinos estaban en mi casa para ver el resultado tantos meses de trabajo y esfuerzo de mi madre! Y aquí está… la dama antigua que marcó mi vida! Gracias mami! Fui muy feliz! Te amo❤️