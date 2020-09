View this post on Instagram

Tantos años explorando, buscando nuevos sonidos, apostándole a lo nuestro… Gracias a Colombia y a su música que es nuestra herencia, que narra una historia que debemos reconocer para procurar un mejor presente y un mejor futuro para nuestras comunidades indígenas y nuestra cultura anfibia ¡Vamos a trabajar por y con ellos!⁣ ⁣ ¡Gracias a la academia por estas nominaciones que comparto con mi pueblo @latingrammys ! Gracias a los artistas que hicieron parte de este álbum, gracias por la alegría, por nuestros niños, por las frutas, los colores y el espíritu de nuestra @cumbiana ⁣ ¡CUMBIANA es de todos!⁣⚱️