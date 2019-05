No obstante, al comienzo aclaró que antes de estar involucrado en dicha religión fue católico, por un tema familiar, y que hoy solo es devoto de la Virgen.

Luego, el famoso señaló que alcanzó a ser parte de una iglesia cristiana durante dos años, donde entendió muchas cosas, entre ellas los errores que no quiere cometer.

“Comprendí muchas cosas que no quiero hacer: unas manipulaciones que vi tan jartas, que yo sí le dije al líder, o al pastor que me guiaba a mí, en su momento, que no iba a copiarle, que no era de esas personas fáciles de copiar, porque no me dejo creer tan fácil”, aseveró Vargas.

Las cortas declaraciones se pueden escuchar en este video que recopila las historias de Instagram en las que la celebridad de Caracol se refirió a su experiencia en el cristianismo y cómo calma sus angustias con música.

En estas también se oye a Carlos decir cosas como que los seres humanos no son perfectos, pero suelen cuestionarse mucho, sobre todo en dos asuntos: “Nos damos duro es en el tema carnal y diezmos de iglesias”, dijo.