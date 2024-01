El actor viajó a Bogotá a estudiar actuación ante la angustia de sus padres que no entendían por qué Carlos Torres, que actuará en ‘Pedro el escamoso’, quería iniciar esa carrera, sin embargo, apoyaron a su hijo.

Los padres de Carlos Torres le costearon la actuación en una de las academias más importantes del país, así que Torres llegó a la academia de Victoria Hernández, ‘La profe’, para aprender el oficio de actuar.

Así lucía Carlos Torres en los inicios de su carrera actoral

“Fue muy dura, muy estricta, pero la recomiendo a ojo cerrado. Como venía de Barranquilla, pues los costeños nos comemos las palabras, hablamos un poco rápido y me daba muy duro con el acento, recuerdo que uno preparaba una escena durante 15 o 20 días y me decía: “No, siéntese, no puedo ver más”, contó el intérprete de Charly Flow, en ‘La reina delo Flow’

No obstante, este enfoque lo llevaba a indagar más, a concentrarse y a admirar profundamente el arte de la actuación.

“La recuerdo con gran afecto y la recomiendo sin reservas”, compartió el actor, reconocido por su participación en ‘Francisco, el matemático‘ (versión 2017).

¿Cuál fue el papel de Carlos Torres en padres e hijos?

Posteriormente, logró conseguir una representante de actores, con la cual obtuvo su primer papel en una telenovela. Fue así como ingresó a su vida la producción ‘Padres e hijos’.

“Me sentía fenomenal y aprendí muchísimo; sentí que en ese proyecto tenían mucha paciencia con los jóvenes recién egresados. Mi primer personaje se llamaba Gerónimo Cantillo, y mi madre en la ficción era Lady Noriega. También compartí escena con Lina Tejeiro y otros talentosos actores”, recordó Torres.

