El exconcursante habló en el programa ‘Lo sé todo Colombia’ del Canal 1, para contar detalles de cómo había sido su experiencia con las drogas cuando era joven.

Carlos confesó que creció en un hogar donde sus papás estaban más pendientes de sus trabajos, que no se daban cuenta qué hacían sus hijos. Incluso, aseveró que su familia debió haberle advertido de los peligros que hay en las calles.

“Desafortunadamente en nuestros barrios está el chico bueno como el tipo malo, y este lo lleva a uno a cosas horribles. No tuve nadie que me guiara y por eso caí en esto de la droga”, afirmó.

Además, reconoció que lo que más le dolía era que su familia se desintegrara por las malas decisiones que él había tomado. No obstante, aprovechó para agradecer a su esposa que fue la responsable de sacarlo del abismo de las drogas “con el cariño y amor de la familia”.

“Yo no soy ningún santo, he tenido tres recaídas, y es terrible. No tengo por qué avergonzarme de mi pasado, de mi barrio, de la calle. Sin eso no sería el Carlos Hurtado que soy ahora”, aseveró el actor.

