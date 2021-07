Debido a ese hecho delictivo, una de las preguntas que más hacen las personas en Internet sobre el famoso de Caracol es sobre sus supuestas inversiones en bitcóin (aquí qué es esa criptomoneda), pero él le aseguró a este medio que eso es “falso”, “una estafa”.

(Vea también: Carlos Calero, de ‘Día a día’: quién es su esposa, sus hijos, su edad y más datos)

Adicionalmente, hay quienes andan preguntando si el comunicador falleció o sufrió un accidente, pero eso también está relacionado con una mentira de los estafadores con criptomonedas, como Carlos Calero lo dijo desde el segundo 30 de este video de Pulzo, donde dio detalles:

“No crean en esas inversiones de bitcóin con las que están estafando a la gente, están haciendo una estafa con algunos del medio. En esas inversiones no crean, hay que trabajar todos los días”, fue lo que comentó el presentador de ‘Día a día’ en la grabación de esta nota.

(Vea también: ¡Cuidado! Están estafando con bitcóin y nombres de famosos como Carolina Cruz y Juan Diego Alvira)

Asimismo, aseguró que las inversiones en su vida son más que económicas, pues se centran en su familia, “pasar un buen rato”, “las buenas amistades”, cuidarse y sentirse bien.

El periodista comentó que para hacer caer a la gente en la mencionada estafa con la criptomoneda, de la que también fue víctima El Espectador, están poniendo un titular en el que aseveran que “Colombia llora a Carlos Calero” y, por lo mismo, han empezado especulaciones de que se accidentó o murió.

Lee También

Por eso, la estrella de la presentación colombiana insistió en decirle a la gente que no se deje engañar. “No crean en eso”, expresó en Pulzo.

“Eso viene relacionado con esa estafa que le están haciendo a la gente y aparece una información falsa donde dice: ‘Colombia llora a Carlos Calero’, y uno entra ahí y te direcciona a las supuestas inversiones que he hecho en moneda digital, ¡pura carreta! Gracias a Dios estoy bien”, añadió el presentador de Caracol, y puntualizó, con algo de sarcasmo: “No me ha pasado nada. ¡Bueno, un día me machuqué un dedo, ese fue ‘un grave accidente’, porque lloré toda la mañana, pero ya me recuperé!”.