La icónica telenovela ‘Me llaman Lolita’ se estrenó por el canal, dejando una huella imborrable en los televidentes. Este proyecto fue el trampolín para sus protagonistas, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes con su juventud e inocencia conquistaron los corazones del público al interpretar a Lolita y Esteban.

En una reciente entrevista con la emisora ‘Bésame’, los actores, ahora presentadores de ‘La casa de los famosos 2‘, recordaron con nostalgia su tiempo compartido en la telenovela. Carla Giraldo, quien entonces tenía apenas 13 años, reveló que su relación con Marcelo Cezán se convirtió en una amistad entrañable.

“Siempre estábamos juntos; cenábamos, compartíamos y buscábamos formas de convivir. Yo no lo dejaba respirar”, confesó Carla, destacando la buena química que lograron en el set. “Siempre nos complementábamos para que las escenas salieran perfectas”, agregó.

Por su parte, Marcelo Cezán admitió que, aunque su relación con Carla siempre fue una amistad pura y genuina, llegó a sentir celos en un momento del rodaje.

Esto ocurrió cuando el personaje de Jhon Jairo, interpretado por Nicolás Montero, fue introducido como el interés romántico de Lolita. “Era una amistad sin ningún tipo de morbo, pero fíjate que también puede haber celos. Entró este galán y me dieron celos”, confesó Marcelo Cezán.

Giraldo también recordó cómo la llegada de este nuevo personaje cambió su dinámica en el set. “Yo, en mis 13 años, ya quería verme más mujer. Cuando apareció Jhon Jairo, empecé a usar vestidos, faldas y hasta gafas. Todo era diferente, pero también se sintió como si algo se hubiera perdido”, comentó.

A pesar de los años, la relación de los actores con el elenco ha evolucionado de manera diferente. Cezán mantiene contacto con varios compañeros, pero Giraldo admitió que su vínculo con el resto es limitado.

“Amo con todo mi corazón a Luis Eduardo Arango, pero no me he visto con nadie más. Incluso Julián Román me tiene bloqueada, como a medio país”, reveló entre risas, sin dar mayores explicaciones sobre la razón detrás de esto.