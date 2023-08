Marcelo Cezán estuvo como invitado en ‘The Juanpis live show’, programa del humorista Alejandro Riaño, y allí contó cómo fue su época de galán de telenovela, puesto que era uno de los actores más cotizados del momento gracias a sus papeles en producciones como ‘Cartas de amor’, ‘Me llaman Lolita’, entre otras.

(Vea también: Dolor en ‘Betty, la fea’ por muerte de integrante muy querida; actores la despidieron)

Fue en ese instante que ‘Juanpis González’ interrumpió al hoy presentador de ‘Bravíssimo’ para referirse a ‘Lolita’, una controversial telenovela que mostraba la relación amorosa entre una adolescente de 13 años (Carla Giraldo) y un hombre mayor (Marcelo Cezán).

“‘Lolita’ sería muy cuestionable hoy por hoy… Un man de esa edad cayéndole a esa niña”, dijo en un principio ‘Juanpis’, provocando la respuesta de Cezán, quien señaló que la producción fue vetada en algunos países.

Con el tema a flote, ‘González’, entre chiste y chanza, le preguntó al también cantante que si alguna vez tuvo algo con la pequeña actriz, quien años adelante fue la ganadora de ‘Masterchef celebrity’ 2021.

Ante a duda, Cezán fue claro y contestó que nunca hubo nada entre ellos dos; incluso, contó una anécdota en la que él le dejó claro a Giraldo la distancia que debían tener.

“No, yo la conocí de 11 años y cuando la entregué tenía 13. Ella se me sentaba en el regazo y un día en Mariquita, Tolima, sentí algo, como unas hormonas en el ambiente, y le dije: ‘mi amor, es la última vez que te vas a sentar aquí y esa fue la última vez. No fue mía si es lo que me quieres preguntar”, precisó.