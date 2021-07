“¿Los participantes tiene libretos también, que deben seguir?”, fue lo que le escribió el usuario de la red social a la famosa de Caracol Televisión.

(Vea también: ‘Desafío’: ¿por qué Andrea Serna no puede hablar con participantes fuera de pruebas?)

Ante eso, lo primero que ella hizo fue decir: “No, no y no. No sé de dónde lo sacan quienes lo dicen o se les ocurre”, y luego continuó:

“Yo que sí he estado ahí, y he presentado tantos formatos que suman competencia y convivencia, jamás he visto que a un participante le digan: ‘Mira, di esto’”.

¿Por qué el ‘Desafío’, de Caracol, no es libreteado?

Aparte de lo mencionado, Andrea Serna también se refirió a la razón por la que este tipo de formatos no suelen tener un libreto. Y es que, según ella, la espontaneidad de lo que pasa tanto en las competencias como en la convivencia es lo que le pone la magia a estos programas.

“No, no tienen contacto con la producción. Además que ese es el encanto, justamente, registrar lo que pasa y mostrarlo… es así”, comentó la estrella de la presentación.

Lee También

Lo anterior no fue lo único que respondió sobre el ‘Desafío’, que se grabó en Tobia, la presentadora también mencionó si es verdad que tiene preferencia por un equipo a la hora de hacer las preguntas, y otras cosas asociadas al concurso, su faceta en este y su vestuario.

Este es un video con la declaración de Andrea Serna sobre si el ‘Desafío The Box’ es libreteado (hace unos días Jorge Rausch resolvió la misma duda pero con ‘Masterchef’) y otras de las historias de Instagram que ella compartió: