Uno de los detalles que reveló el artista es que su primer ‘casting’ para la producción no era para hacer dicho papel, sino el de uno de los vigilantes del edificio donde vivía ‘Poncho’ (aquí dónde queda y si era real).

No obstante, ese día le pidieron volver a otra prueba, pero no como celador, sino en los zapatos de un personaje estrato alto que se creía más de lo que era, explicó el famoso en este video de Pulzo con su relato completo sobre cómo fue su proceso para ser parte de ‘Vecinos’:

Cómo fue ‘Casting’ de Christian Tappan en ‘Vecinos’, de Caracol

“La mánager de ese entonces me dijo: ‘Oye, quedarías perfecto para uno de los vigilantes’, y yo respondí: ‘Bueno, que chévere que piensen que uno como actor puede hacer todos los personajes’. […] Entonces, me fui a hacer mi ‘casting’, y bien. Pero, de repente, me oyeron ahí y me dijeron: ‘Oye, por qué no vienes en dos días y haces el ‘casting’ para ‘Poncho’. Me lo dijo Germán Porras, y yo: ‘Claro, de una’”, contó la estrella de la televisión en el video de esta nota.

Luego, agregó que le entregaron el material de lo que debía saber del personaje para que lo preparara y él decidió ir un poco a su pasado para ver cómo hacía la nueva prueba.

“Comencé a gomelear en la casa solo, a acordarme de la época de joven cuando uno salía con los amigos y todo esto, y se lo metí a Alfonso; hice el ‘casting’ y, bendito sea Dios, quedamos”, puntualizó la celebridad en este medio.

Aunque él no dijo para qué vigilante se presentó inicialmente, los personajes de los celadores de ‘Vecinos’ se los dieron a los actores Juan Carlos Arango, que hizo de Mauricio Rey León, y Alberto Barrero, que fue Ubaldo Matildo Franco.