Por eso, el artista conversó con Pulzo de su personaje y recordó si, de pronto, algún fan de la novela confundió la ficción con la realidad y le hizo un ‘show’, pues ‘Poncho’ era un hombre infiel (tenía a su esposa, Sarita, y a su amante, ‘Tata’, viviendo en el mismo edificio), con muchas ínfulas y al que unos televidentes amaban, pero otros no tanto.

Y aunque el artista indicó que ninguna situación pasó a mayores, relató un episodio en un supermercado donde alguien que seguía ‘Vecinos’ pensó que él de verdad era ‘Poncho’ Krauss y no Christian Tappan y le dijo unas palabras con un consejo más reclamo incluido, como se puede escuchar desde el minuto 1:32 de este video donde el actor narró esa historia, pero también contó cómo fue su ‘casting’ para ser parte de dicha producción.

Reclamos de fans de ‘Vecinos’ (de Caracol) a Christian Tappan

“En un supermercado me pasó que se me acerca alguien y me dice: ‘¡Ay, por favor, cambie! Usted no es tan inteligente, señor, pero cambie. No sea así con las mujeres, ¿por qué?, ¿por qué?”, relató el famoso en la entrevista, donde también destapó qué tipo de vecino es él en la vida real.

Adicionalmente, indicó que sobre todo las mujeres eran las que más le decían cosas por su papel de Alfonso María Krauss, al que no solo llamaban ‘Poncho’, sino ‘Boliqueso’.

“Con ‘Poncho’, en especial las mujeres, el departamento femenino, sí había como una acusación de: ‘¿Por qué es tan descarado? ¿Es que no le da pena? ¿Por qué dos mujeres? Pórtese bien, Alfonso’ [risas]. Era como un sentimiento de ‘qué lastima con este pelotu…’”, explicó el famoso.

Cabe recordar que esta estrella de la televisión no solo ha tenido este reconocido personaje, pues también ha sido parte de producciones como ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘El robo del siglo’. Además, pronto saldrá en una serie de Disney con Pipe Bueno.