Para el reto se cogieron tipos de vecinos que muestra la novela de Caracol, protagonizada por Róbinson Díaz, y unas de las respuestas de Christian Tappan incluyeron situaciones que vivió en Bogotá, la capital colombiana, y Chía, un municipio de Cundinamarca.

En esos dos lugares el artista tuvo su domicilio un buen tiempo, pero en la actualidad se encuentra viviendo fuera de Colombia, más exactamente en México.

(Vea también: ¿En qué barrio de Bogotá se grabó la novela ‘Vecinos’, de Caracol Televisión?)

Lo dicho por el famoso sobre qué tipo de vecino es y las anécdotas del residente ruidoso, estilo Óscar Leal (protagonista de la mencionada producción), o los infieles estrato alto que se creen más de lo que son, como su personaje de ‘Poncho’, entre otros, se puede escuchar en este video de Pulzo que incluye a los vecinos peleones en las asambleas del conjunto.

El actor de ‘Vecinos, que también ha sido parte de producciones como ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘El robo del siglo’, aseveró que él es como una combinación entre Óscar Leal y ‘Poncho’ Krauss, pero sobre todo confirmó que es tan ruidoso como el primero.

“Me gusta hacer fiestas en mi casa, vivo con la música a todo volumen”, relató la estrella de la televisión, que también grabó serie de Disney con Pipe Bueno, y hasta dio detalles de cómo le gustan las reuniones: casi siempre empiezan con comida y música, de sus vinilos de los 80 y 90, y terminan con baile hasta las 3 a.m. y una que otra queja.

“Viene el vigilante de la portería y me dice: ‘Señor, ya es la tercera llamada, las primeras dos las capoteé, pero ya es la tercera’. A mí, históricamente, en todos los lugares me han tenido que llamar la atención por la música. […] Yo soy exactamente como Óscar con la música”, aseguró el actor.

La celebridad aseguró que, como se puede escuchar en el minuto uno del video de esta nota, en Chía tenía unos vecinos muy peleones en las reuniones: “Eran todos contra todos”.

“Era insoportable cuando se armaban esas asambleas, a nadie le parecía nada, nunca llegábamos a un acuerdo, todo el mundo bravo con todo el mundo, todos se lo tomaban personal, ¡nooo…! Eso, perfectamente, hubiera podido ser una asamblea de un programa de televisión. ¡Impresionante!”, agregó el artista.

Además de eso dijo que también ha vivido en sitios donde sobresale la vecina guapa; a él le tocó en Cedritos, en Bogotá, cuando todavía estaba soltero y no fue una sola, pues el edificio estaba lleno de atractivas residentes que fueron trasteándose con el tiempo.

En cuanto a un vecino o vecina infiel, señaló que nunca se ha encontrado con alguna historia curiosa, pero ahí se refirió a otro tipo de habitante que no estaba contemplado en el reto, el fogoso.

“¡Ah, carajo, no me he topado [a la vecina infiel]! Me he topado con vecinos… [risas] muy fogosos. En ese edificio tenía vecinos que le ‘pegaban’ mucho a… y siempre estaban haciendo ruido”, comentó el famoso, que cerró el reto Pulzo con si le ha tocado aguantarse a un residente tipo Alfonso, y él reveló: “Mis vecinos han tenido una mezcla de ‘Poncho’ con Óscar, que soy yo”.