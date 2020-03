View this post on Instagram

Le pedimos de todo corazón a nuestro presidente @ivanduquemarquez a los amigos de @copaairlines su colaboración para retornar a nuestro país, mi esposa y yo queremos retornar a nuestro hogar acatando las medidas necesarias para combatir el COVID-19 porque no tenemos como subsistir en Venezuela. .. Por favor ayudar a difundir 🙏🙏🙏 Mil gracias @hotelcctcaracas @televentv Y a nuestros amigos @omarglinjose @marianavaz07 @rubio_1702