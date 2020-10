El artista relató en el programa de farándula que luego de contarle sobre su enfermedad a una novia que tuvo hace algunos años, ella empezó a alejarse hasta que la relación se terminó.

“Se supone que uno en el amor tiene que entender ese tipo de cosas, en las buenas y en las malas. Pero no, en este caso solamente fue en las buenas. Cuando yo le conté eso a la mujer con la que terminamos, fue muy chocante para ella”, contó el intérprete de música popular en el magacín de entretenimiento.

Esa decepción amorosa, continuó el cantante, lo llevó a tomar y fumar descontroladamente y a renegar por padecer de epilepsia. Incluso, añadió, en una ocasión en la que se encontraba solo y muy ebrio en una calle llegó a desear la muerte.

“Me decía a mí mismo: ‘ojalá me dé la crisis, pase un bus o un carro y ya, termine mi vida. Estoy mamado, no me aguanto más esta enfermedad”, recordó en el espacio del Canal Caracol.