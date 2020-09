View this post on Instagram

“VIDA DE RICO” es el siguiente capítulo de la historia que estamos viviendo juntos… me enamoré, nos casamos, luna de miel… y ahora toda esa ilusión se hizo CASA 🏠! NUESTRA PRIMERA CASAAAAAA😭😭😭 Múdense con nosotros!!😊 Ya pueden darle PRESAVE para ser los primeros en escucharla!! Link en mi Bio!! LA TRIBU TIENE CASAAAA ⛺️🔥