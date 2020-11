green

Sobre el diseño de sonrisa, su odontóloga dijo ante las cámaras que la exprotagonista de Novela iba a tener algo especial en su sonrisa, y resultó ser un diamante, al estilo Diomedes Díaz, del que se desconoce su tipo y precio; se lo incrustó en un colmillo (aquí las imágenes de su excentricidad).

Yina Calderón, que ha tenido múltiples problemas con su cirugía de la cola, se mostró feliz por el resultado obtenido y no hizo más que sonreír para la cámara, de modo que fuera captada desde varios ángulos.

Cambio de ‘look’ de Yina Calderón

Además del tratamiento en su boca, la creadora de las ‘putifiestas’ —que se operó la cara— mostró que visitó al ‘Rey de las extensiones’ y transformó el color de su pelo; el experto se lo dejó en una tonalidad morada y con las puntas claras.

No obstante, parece que el trabajo del especialista no convenció del todo a Yina y decidió decolorarlo en su casa; el resultado, al parecer, no fue el esperado, pues le quedó manchado en varias partes.

Esta no sería la primera vez en que Calderón daña el trabajo hecho por ‘El Rey’, pues en julio trasquiló las extensiones que él le puso, y estas costaban unos cuantos milloncitos.

Aquí, las fotos del antes y después del pelo de la ‘influenciadora’:

