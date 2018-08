“Noche de cambio de look, les mando muchos besos y que descansen” fue el mensaje que compartió Gómez en su perfil para mostrarles a sus seguidores su cambio de estilo, que la destacó por años en el mundo del entretenimiento.

“Siempre hermosa me gusta tu nuevo look te amo mi princesa me quitas el sueño”, “Supér gata”, “Toda una dama, me gusta”, “Que bonita eres, estás preciosa, que bombón”, “Belleza de mujer”, son algunos de los comentarios positivos que le han dejado en la instantánea a la actriz. Sin embargo, no todos quedaron contentos con este color: “Se ve muy seria mami”, “No parece estrella porno”, “Se ve mejor rubia”, entre otros.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar ¡WhatsApp comenzará a cobrar! Vea en qué casos

La imagen ya tiene más de 50.000 likes y más de 600 comentarios. Cabe resaltar que Esperanza sigue vigente pues después de que Antanas Mockus mostrara su cola en el Congreso, la actriz compartió un video donde hace lo mismo pero muy a su estilo con el HT #MockusChallenge.