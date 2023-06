Bryan Cranston lleva actuando desde los años 80, aunque su gran papel le llegó en 2008 dando vida a ‘Walter White’ en ‘Breaking Bad’. Desde entonces no ha parado de trabajar y, pese a ser un actor muy solicitado, ya puso fecha a su retirada.

En una entrevista concedida a GQ, el actor anunció que se retirará de la actuación en 2026, una decisión que tomó pensando en su mujer Robin Dearden.

“Quiero cambiar el paradigma una vez más. Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida en base a la mía. Ella ha sido mi acompañante, ha sido la esposa de una celebridad. Ha tenido que cambiar y ajustar su vida en función de la mía. Ella ha obtenido un gran beneficio de eso, pero hay desigualdad. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece”, declaró.

El medio también asegura que Cranston y su esposa planean vivir “en un pequeño pueblo, aprender el idioma, a cocinar y a cultivar un jardín”, probablemente en Francia. “Quiero tener esa experiencia. Quiero hacer excursiones, encender el fuego en la chimenea, beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser como: ‘Oh, voy a leer y veré qué voy a hacer’. No, es una pausa. Es una parada. No pensaré en el trabajo. No voy a recibir llamadas”, apuntó.

Hasta que llegue el momento de retirarse, Cranston tiene varios proyectos en el horizonte. El primero llega ese próximo 16 de junio con la nueva película de Wes Anderson, ‘Asteroid City’. Este año lanzará también Argylle, cinta dirigida por Matthew Vaughn. Además, próximamente también aparecerá en Jackpot junto a Mila Kunis y Jennifer Garner y Everything’s Going to Be Great.