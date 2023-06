Aunque aún no se ha lanzado el primer libro del actor de Hollywood y activista Elliot Page, ya se han conocido algunos fragmentos de su novela titulada “Pageboy: A Memoir”, en la que el también productor canadiense recoge sus más intimas experiencias personales y profesionales. Desde sus aventuras amorosas hasta la lucha contra su imagen corporal, y las implicaciones que esto le trajo en su relación con su familia y la industria del cine.

En entrevista para la revista People, Page habló sobre lo que se podrá leer en su libro, que se lanza este 6 de junio. Una de las grandes revelaciones que conoció el medio estadounidense fue una situación que narra en un capítulo titulado “Famous A–hole at Party”, en la que cuenta cómo un actor reconocido de la industria lo atacó por su orientación sexual.

Elliot recuerda que estaba en una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles en 2014, cuando este hombre, del cual no reveló su nombre, le dijo: “No eres gay, no existe eso. Solo tienes miedo de los hombres” y posteriormente añadió: “Voy a follarte para que te des cuenta de que no eres gay”.

El actor menciona que en ese momento muchas personas presenciaron esta agresión, y por eso aseguró que no compartió la identidad de este actor. “No estoy compartiendo su nombre a propósito, pero se enterará de esto y sabrá que es él”.

Luego, en el mismo capítulo cuenta que se encontró con el sujeto en un gimnasio, tan solo unos días después de la fiesta, y le dijo: “no tengo ningún problema con los homosexuales, lo juro”, a lo que Elliot respondió que sí podría tener problemas de homofobia. Cabe recordar que esto sucedió años antes de que el actor cambiara su identidad de género.

“Puse esa historia en el libro porque se trata de resaltar la realidad, la mierda con la que lidiamos y lo que nos envían constantemente, particularmente en entornos que son predominantemente cis y heterosexuales”, señalo el artista a People.

Libro de Elliot Page

Elliot Page también cuenta en su libro que se enamoró y mantuvo una relación secreta con la actriz Kate Mara, cuando ella estaba una relación con el actor Max Minghella. Esto sucedió en 2014, año en el que Page se encontraba rodando “X-Men: días del futuro pasado”.

“La primera persona de la que me enamoré después de que me rompieron el corazón fue Kate Mara. Ella tenía novio en ese momento, el encantador y talentoso Max Minghella“, escribe Page en su libro, el cual asegura que Kate ya leyó, y sabe que su nombre aparece en él.

De acuerdo con el relato de Elliot, Minghella apoyó a Mara en la exploración de sus sentimientos. Cuenta que la actriz aseguró: “nunca pensé que podría estar enamorado de dos personas y ahora sé que puedo”.

Para Page, esa relación también fue un momento de exploración y de autoconocimiento. “Creo que mi relación, o como quieras llamarla, con Kate resume en gran medida una cierta dinámica en la que me encontré constantemente, que era enamorarme de personas que, creo que muchos de nosotros hacemos esto, que no están completamente disponible”, expresa.

Asimismo, escribió que mantiene una amistad con la actriz. “Creo que el amor y el cuidado que tenemos el uno por el otro es algo muy especial. Separado de la intimidad sobre lo que escribo”.