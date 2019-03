En varias fotografías compartidas por Marvel Studios en Twitter, se ve a Larson pasar un rato en el área de dulcería. Allí, sirvió refrescos y se tomó fotos con sus fanáticos.

Además, ingresó a una sala de cine y le agradeció a las personas por asistir a ver la película.

De acuerdo con el medio Infobae, ‘Capitana Marvel’ es la primera película producida por este estudio cinematográfico que tiene como protagonista a una mujer.

En su estreno, obtuvo una ganancia de 153 millones de dólares en EE. UU. y 455 millones de dólares a nivel mundial.

Este filme se posiciona como uno de los estrenos más exitosos de Marvel y de la historia del cine, agregó el mismo medio.

#CaptainMarvel herself, @brielarson, popped in to theaters on Saturday night to surprise fans on opening weekend! #HigherFurtherFaster pic.twitter.com/TP7Nt8KkiE

— Captain Marvel (@captainmarvel) March 10, 2019