El intérprete de música popular, Breiner Gaster, vivió momentos de terror cuando fue asaltado de manera violenta durante la madrugada. El artista colombiano relató que dos individuos lo abordaron frente a una tienda que abre las 24 horas, lo amenazaron con un cuchillo y le robaron pertenencias como su cadena, pulsera y anillo.

En medio del asalto, Gaster logró recuperar sus documentos de la maleta y, en un acto desesperado, sacó un arma e hizo dos disparos, ahuyentando a los delincuentes. Sin embargo, el cantante se vio afectado por la sustancia que le suministraron durante el incidente y perdió el conocimiento.

“Sucedió tipo 2 a 3 de la mañana. Pasé por una tienda que abre las 24 horas. Me bajé de mi camioneta y sentí a dos personas encima mío, uno con un cuchillo, otro me pone un trapo en la cara y me piden la maleta. […]. Saqué mi arma, hice dos disparos, no sé a dónde porque estaba casi sin conocimiento, me empecé a sentir muy mareado”, relató en el programa ‘la Red’.