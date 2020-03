green

Mientras se desnudaba, la joven pronunció unas palabras: “¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo, muestro mi estómago?, Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una puta, y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas”.

La cantante deicidio mandar este contundente mensaje para protestar en contra de la sexualización de la mujer:

“Mientras siento tus miradas, tu desaprobación o tus suspiros de alivio, si viviera por ellos, nunca podría moverme… ¿Si mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”, continúa diciendo en el video.

Eilish, de 18 años, se ha caracterizado por llevar prendas anchas, con el objetivo de no ser sexualizada por su cuerpo y como una crítica a los prototipos de belleza impuestos.

Según El País, los aplausos y gritos de sus seguidores retumbaron el American Airlines Arena, donde se llevó a cabo el concierto, que hace parte del tour ‘¿Where Do We Go?’ (A dónde vamos).

Billie se ha convertido en la artista más joven en lograr los 4 premios más importantes en los Grammy (mejor artista nuevo, álbum del año, grabación del año y canción del año).