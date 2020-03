green

“Me diagnosticaron mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas. Es muy complicado, porque no tiene cura. Hay muchos cánceres que se logran superar, este especialmente no se puede”, explicó Hassam al programa ‘6AM’ en la mañana de este miércoles.

Pero entonces, ¿para qué se somete a tratamientos? Sobre eso Gerly Hassam Gómez contó que “Lo que se busca con los procedimientos es como prolongar la calidad de vida y evitar que el cáncer se extienda por la médula ósea. Si la sangre es la gasolina, la médula ósea es el aceite con el que uno puede mantenerse bien”, dijo.

En la misma conversación, el periodista Gustavo Gómez le preguntó sobre su permanencia en redes sociales, un ecosistema que puede ser tóxico, pero en el que él escogió seguir presente.

“Lo que decidí desde el principio fue no aislarme [de las redes sociales…] Soy amante de que la gente esté conectada con lo que me pasa. Uno de los sellos que tengo siempre ha sido hacer un humor muy autóctono, muy auténtico […] Hacer partícipe a la gente, me pareció una buena razón para continuar conectado con la gente y transformar ese lenguaje donde destila la gente tanto odio”.

Ahora, gracias a la enfermedad, Hassam valora y agradece más la vida y sus pequeñas cosas, como respirar, tener qué comer y el hecho de poder ver.

La entrevista completa se puede escuchar en el audio compartido por Caracol Radio.