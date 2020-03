View this post on Instagram

¡Este #tbt es muy especial para mi, fue la primera vez que interpreté “Mi Ángel” en una presentación en vivo y nada mas y nada menos lo hicimos en el grandioso Show De Las Estrellas con Jorge Barón y todo su equipo de trabajo en Suarez Cauca. En varios momentos de la presentación el llanto intentó salir de una manera inevitable hasta el momento que no lo pude contener más. Llore por que siento y vivo esta canción de una manera única, tengo muchos sentimientos encontrados al cantarla y lo mismo me ha pasado desde el momento en que la compuse. Cuando me senté a escribir este tema, lo hice como un homenaje para mi Reina, cómo terapia, lo hice como una catarsis para desahogarme. También lo hice para sacar todo lo que tenía dentro de mi mente, de mi alma, de mi corazón y de mi espíritu. No fue y sé que no será fácil interpretarla una y otra ves sin tener el deseo o el sentimiento de llorar pero les aseguro que muchos de ustedes también sienten lo mismo que yo!! ¿Quien no ha perdido un ser amado, un ser querido? Esta canción es dedicada para ti “Laura Cristina Muñoz Giraldo” siempre serás “Mi Ángel” desde el cielo…