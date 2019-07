En entrevista con La Red, el artista contó que a Laura le dio una trombosis pulmonar, varios después de dar a la luz a su primogénito, Valentino. Por esa razón y debido a que en la misma clínica se infectó de una bacteria, ella tuvo que ser internada en la unidad de cuidados intensivos.

Al cuarto día de hospitalización, el médico le dijo a Jean Piero que podía irse tranquilo a la casa. El artista tenía un compromiso en Nueva York, así que se dirigió al aeropuerto de Medellín; sin embargo, se devolvió a la clínica cuando el doctor le indicó que el estado de Laura era “muy crítico”.

“Yo no alcancé ni siquiera a despedirme de ella, para mí fue muy difícil”, recordó el artista, y, en seguida, contó cómo intentó suicidarse en un vehículo:

“En el momento en que yo iba en el carro a estrellarme, al carro se le activaron los frenos. Yo perdí el control, pero el carro se detuvo, entonces fue un momento muy duro porque yo estaba demasiado deprimido. Ahí fue cuando entendí que Valentino ya no tiene mamá; ¡imagínate que no tuviese papá!”.

Visiblemente afectado por esta tragedia, el cantante le confesó al programa que hay una investigación en curso para determinar la causa de la muerte de Laura, pues, según él, los médicos que la atendieron después del parto no le dieron una razón clara.

“Si yo hago esto, no lo hago porque necesite dinero, o porque necesite pegarme de eso para que mi carrera funcione. Yo no necesito eso, yo lo que quiero es que no siga pasando esto en este país, porque todos los días muere gente aquí, y lo único que ellos (los médicos) dicen es ‘no pudimos hacer nada'”, concluyó el famoso.

Este es su relato completo: