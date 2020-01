Aunque aún se desconoce cuál será la actuación que la joven cantante llevará al escenario de los premios más importantes del cine, se especula que podría estar relacionada con la próxima cinta de James Bond, pues hace unas semanas se confirmó que Eilish cantaría el tema principal de la película.

Watch a special performance by Billie on the 92nd #Oscars on Sunday, February 9. @theacademy @ABCNetwork pic.twitter.com/kw9DztKEGd

Tampoco se ha anunciado aún el artista que cantará durante el tradicional homenaje ‘in memoriam’ a las personas de la industria cinematográfica fallecidas en el último año.

Eilish tiene un vínculo con el cine ya que es la cantante elegida para firmar el tema oficial de ‘No Time to Die’, la nueva película de James Bond que se estrenará en abril.

Eilish, a sus 18 años recién cumplidos, triunfó en los Grammy al ganar en las cuatro categorías principales que la premiaron como mejor nuevo artista y como autora de la canción, la grabación y el álbum del año.

Elton John también fue confirmado para la noche de los Óscar, e interpretará ‘(I’m Gonna) Love me again’, de la película ‘Rocketman’ que está nominada como mejor canción original.

Elton will be performing at the #Oscars with '(I'm Gonna) Love Me Again' from #Rocketman, which is nominated for Best Original Song! 🚀✨

Watch live on Sunday, February 9th! pic.twitter.com/SfPmoAt98O

