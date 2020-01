En las grabaciones, la famosa se mostró muy afectada y señaló que su mamá también está mal con la pérdida de la mascota.

“Estoy triste, porque los animales se aman mucho. Yo no puedo explicarles a los que no tienen una mascota, bueno los que tienen hijos, yo sé que no se comparan, no se ofendan, pero se aman; porque los animales son ternura, desprotección… ¡ángeles! Son unos seres muy especiales, unas bolitas de amor. Entonces, quedé como desubicada, paralizada, con unas ganas de volver a Colombia, pero no puedo”, dijo la artista, y añadió:

“Duele ver a la mamá de uno también desconsolada porque París le daba sentido a la vida de mi mamá. Entonces, duele por todos los lados”.

En medio de sus publicaciones, la celebridad también publicó tomas de su gata y sobre ellas dejó mensajes como: “Adiós a uno de mis angelitos. Queda Morocho, quien la va a extrañar tanto como nosotros”.

Las historias de ‘la Pupuchurra’ ya no están disponibles en su cuenta, pero otros perfiles de Instagram las han replicado. Aquí dejamos una de esas publicaciones, y luego un video más que agregó la actriz sobre la muerte de su mascota.