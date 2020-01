El presentador de ‘La Red’ aprovechó la cercanía con el nuevo jurado del programa de Caracol Televisión (Diego) para revisar sus muñecas, puesto que él y Valerie portaban unas pulseras rojas a juego, que incrementaron las sospechas de una posible relación entre ellos.

Sin embargo, el accesorio ya no estaba en poder del comunicador, quien prefirió decirle a Vargas que fuera directo y dejara las insinuaciones de lado: “¿Cuál es la pregunta?”.

“¿Estás o no con Valerie?”, le dijo el conductor, y Sáenz, por primera vez, confirmó su vínculo amoroso con la presentadora de ‘Yo me llamo’; no obstante, aclaró que su romance llegó a su fin hace algunos días y que este idilio duró más o menos 6 meses.

“(Valerie) Es de esas personas que uno debería tener en la vida“, acotó Diego, quien agregó que actualmente son solo amigos y existe una “admiración de un lado hacia el otro”; por lo tanto, terminaron en buenos términos y no por ninguna pelea.

El noviazgo entre los presentadores fue un rumor que creció desde hace meses y pese a las muchas coincidencias, ninguno de los dos confirmó su amor que, según él, disfrutaron en la paz de su privacidad.

“Bebé, te amo y te quiero decir: ‘Estoy soltero también, ¿tú veras?'”, fue lo último que le dijo Vargas a Sáenz antes de agarrarlo de gancho e irse con él.

Aquí, la entrevista: