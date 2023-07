Que un reconocido cantante, de cualquiera que sea el género musical, se le acerque a alguien para interpretar a capela uno de sus más grandes éxitos es una anécdota que a pocos le sucede, pero que cuando ese momento llega deja una huella imborrable en la vida de esa persona.

Eso fue precisamente lo que le ocurrió a una cajera del punto de venta de la empresa Coolechera, ubicado en la carrera 43 con calle 60 (a tan solo una cuadra de ‘la Cueva’, sitio donde se reunía el famoso ‘Boom literario’ de la capital del Atlántico), cuando al lugar arribó a hacer sus compras ‘Beto’ Zabaleta.

Luego de varios minutos de depositar los productos en su carrito de compras, el artista y padre de Fello Zabaleta (cantante que estuvo inmerso en un escándalo recientemente) llegó a la caja para efectuar el pago y fue en ese justo momento cuando complació a la empleada interpretándole ‘A tu lado’, una de sus canciones más conocidas, pero de la autoría de Ómar Geles.

Al ver el gesto de su artista favorito, la trabajadora del local estalló de la emoción y entonó las letras de ese famosa canción:

“Voy a inventarme un rinconcito en el mundo donde yo pueda esconderte mi vida, donde no moleste nadie”, cantaban al unísono, mientras los presentes los grababan.

Acá, la serenata que el artista vallenato el dio a una de sus seguidoras:

Los comentarios por la noble actitud del ‘Cantor de las mujeres’ fue aplaudida por sus seguidores y también por su esposa, Fernanda Villamil, quien le dedicó este mensaje:

“Cada día me sorprendes más. No lo digo por esto solamente, sino por cosas del día a día con las que me muestras de qué está hecho tú corazón. Qué nobleza, por eso es que Dios siempre está contigo. Te amo”, escribió la mujer, 21 años menor que el famoso artista vallenato.