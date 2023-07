Aniel Velásquez destapó la razón por la que se fue de Los Inquietos del vallenato, agrupación a la que se unió para reemplazar a Nelson Velásquez, icónico cantante que dio a conocer a este grupo y que lo puso en el mapa del continente convirtiéndolo en uno de los más importantes.

Aniel, que es sobrino de Nelson, logró reemplazarlo de muy buena manera y ayudó a crecer aún más la historia de Los Inquietos, en la que duró varios años recorriendo diferentes ciudades del país y el mundo con los mejores éxitos de esta agrupación.

Sin embargo, su salida se dio en malos términos y en ‘La Red’, de Caracol TV, dio detalles de por qué abandonó el grupo: “Había cosas estaban mal y yo me metía. Para cualquier decisión era un problema y solamente me pedían que yo cantara. Cuando hubo pandemia todos frenamos el trabajo y yo me sentía incómodo con el acordeonero, me dijeron que me fuera yo”.

En ese momento, Aniel presentó su renuncia a Los Inquietos, la cual no fue aceptada y él decidió irse; sin embargo, en ese proceso se encontró con una sorpresa que lo hizo tener una muy mala relación con los dueños de la agrupación.

“A mí me llaman y me dicen ‘Aniel, te tengo una noticia’. Tienes que ponerte pilas porque tu nombre está registrado en la Superintendencia de Marca. Yo quedo asustado, llamo a mi abogado y él me confirma la información. Yo quedé frío, había trabajado mucho por esto, fue una cochinada lo que hicieron, eso se llama robar y lo hicieron después que me fui en diciembre”, expresó.

Un día antes de la conciliación de ambas partes, Los Inquietos decidieron desistir de la solicitud de la marca Aniel Velásquez, por lo que la discusión quedó ahí y hoy en día el cantante puede utilizar su nombre sin ningún inconveniente.