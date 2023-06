Como todos los colombianos lo saben, ‘Día a día’ es el programa matutino de Caracol Televisión en donde, contantemente, se tienen invitados especiales como actores, modelos, cantantes, en general personalidades de la farándula. La dinámica es entrevistarlos y que el público los pueda conocer mejor.

Sin embargo, se viven algunas experiencias dentro del set que pocos se llegan a enterar, ya que nadie sabe realmente que pasa tras bambalinas más que los mismos trabajadores y presentadores.

(Vea también: Valeria, del ‘Desafío’ acabó en ‘Día a día’ misterio sobre novio y si anda con famoso)

Por eso, la joven cantante y compositora Sabi Satizabal contó lo que sucedió el día que ella estuvo como invitada en el programa, pues fue algo muy curioso: salió llorando de allí, hecha un mar de lágrimas.

Por qué lloraron los presentadores de ‘Día a día’

A través de TikTok, la joven inició su relato de lo que sucedió el día que acudió a ‘Día a día’ para presentar su nuevo sencillo llamado “Nunca nadie jamás”, parte de su primer álbum “Lo que nos hizo gigantes”.

“Story Time de cuando fui a ‘Día a día’ de Caracol y llegué llorando terrible a mi casa”, fue como inició narrando aquella mañana.

La joven sacó dicha canción en colaboración con Santiago Cruz, de modo que fueron a promocionarla al programa matutino como es costumbre cuando un artista saca nueva música. Lo que contó Sabi, es que se trata de una canción muy personal para ella, debido a que la escribió a raíz de la muerte de su papá.

Lee También

Ya en el programa, ella y Santiago la cantaron en vivo, y ahí comenzó a suceder lo que más adelante ocasionaría que rompiera en llanto. “Oigan, todo el mundo se puso a llorar. Yo estaba cantando con los ojos cerrados, super entregada en el momento, cuando de repente siento que se para Carolina Cruz y regresó con puros Kleenex en la mano”, expresó la joven artista.

La letra de su canción fue tan fuerte, que todos en el set comenzaron a llorar mientras escuchaban, lo que para ella fue confuso en un inicio. Aun así, siguió interpretando aguantando un nudo en la garganta de la emoción.

Una vez pasó ese momento, le pidieron a ella y a Santiago que la cantaran nuevamente para grabar algunos videos destinados a las redes sociales, y fue en ese momento que la joven artista no puedo aguantar más el sentimiento que le provoca su música, nacida del luto por la partida de su papá.

Mientras la cantaban de nuevo, Iván Lalinde comenzó a llorar y por consiguiente, ella se convirtió en llanto puro. “Santi y yo la volvimos a cantar y este man no paraba de llorar. Y ahí ya si dije ‘ya valió’, me fui a la mierd* (…) llegué a la casa y empecé a ver los comentarios que la gente estaba dejando en el video, nooooo y ahí si ya no pude con mi vida. Pero era como un llanto de gratitud”, aclaró al final.

Se trató de un momento mágico para ella y su inicio musical. Conozca el relato:

Más noticias

Familia entera murió por dormir en el carro con el aire acondicionado prendido: huían del calor

¡Terrible accidente! Conductor borracho atropelló y mató a Ángela y David: iban a casa

¡Perrita duró 6 días atrapada en un barranco de Ibagué! Bonny, la historia de una valiente