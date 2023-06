Paola Jara es una de las artistas de música popular más reconocidas del país. Ella, quien hace poco se presentó en los premios Heat 2023, relató uno de los sustos más grandes que vivió por culpa de uno de sus seguidores.

“El susto más tremendo que me han pegado en un ‘show’. Cuando me subí al carro, después de que terminé, estaba escondido en el baúl del carro para una foto. Casi me mata del susto”.