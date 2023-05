Un fuerte debate se ha generado desde hace varias décadas por los cambios que ha sufrido la música vallenata. En la actualidad, los contenidos y producciones lanzadas por los artistas jóvenes son denominados como “Salchipapa” por distintos juglares.

En una entrevista para el programa ‘Hablando con C’, el cantante Beto Zabaleta, que ha sido criticado por su relación de pareja, habló sobre la juventud del folclor vallenato y mencionó que están grabando “contenidos desechables que se escuchan dos o tres días”.

“El vallenato estaba dando un papayazo en todos los ámbitos, se le estaban metiendo cualquier clase de música y tenemos más de 10 o 12 años que no hay un clásico, no hay quien haga un clásico porque no se están grabando las canciones que son, están grabando canciones desechables, muchas canciones de uno o dos días”, dijo Zabaleta.

Al mismo tiempo, aconsejó a la nueva generación rescatar el vallenato y grabar canciones que describan vivencias y estén llenas de poesías, como se hacía anteriormente.

“Tenemos que rescatar el vallenato y ahí está la plana, ese es el verdadero vallenato, el vallenato con esencia, de poesías, de vivencias y eso es lo que hay que grabar, ese es mi consejo para todos”, añadió.

Por otro lado, el intérprete de ‘La mitad de mi vida’ habló también sobre los memes que circulan en redes sociales, donde es protagonista por su particular forma de sentarse; y aseguró que tiene un equipo encargado de manejar su cuenta en Instagram, ya que no es muy habilidoso para ese tema.

“Las redes son como dice el dicho: ‘Loro viejo no da la pata…”. Me he rodeado de gente que me maneja esa parte porque para mí fue duro y es duro, yo escasamente miro lo básico”, expresó.

Sin embargo, aprovechó para enviar un mensaje a las personas que hacen comentarios ofensivos sobre su imagen. “Uno como hombre público tiene que ‘chuparse’ esas cosas, comentarios malos, negativos, la gente no respeta, se pasa de piña con los comentarios, pero qué puedo hacer, no contesto, mejor me quedo calladito y que comenten”, finalizó.