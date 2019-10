Por ello, el intérprete de ‘Pretty brown eyes’, de 22 años, recurrió a sus historias de Instagram para publicar una corta grabación, en la que Miley Cyrus sale en ropa interior, y él aparece sin camiseta, alardeando de sus pectorales.

Allí, la joven pareja prueba el filtro del ‘Joker’, lanzado con motivo del estreno de la película del Universo DC, y por eso sus caras salen pintadas con el maquillaje de este polémico personaje. Seguido a esto, Cyrus saca su lengua para darle un desenfrenado lengüetazo a su actual pareja.

Cabe recordar que después de que Miley se separó del Liam, tuvo un fugaz romance Kaitlynn Carter, la expareja de Brody Jenner, hijo de Caitlyn Jenner y medio hermano de la empresaria de cosméticos Kendall Jenner.

No obstante, Liam también aprovechó su soltería y fue pillado dando pasional beso a la actriz Maddison Brown.

A continuación, la historia que fue compartida por Cody Simpson:

This video of Miley Cyrus and Cody Simpson kissing with Joker faces on is terrifying. pic.twitter.com/AmzaW2PmlG

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) October 14, 2019