La pareja conformada por Ben Affleck y Jennifer López se mantiene en el centro de atención de los medios por sus apariciones públicas en las distintas alfombras rojas de Hollywood.

Durante el lanzamiento de la última película de la que el actor es protagonista, ‘Air’, Affleck aprovechó para terminar con los rumores que aseguraban que no la estaban pasando bien y agradeció a su esposa por el apoyo que ha recibido.

En diálogo con el medio ET Online , el exprotagonista de Batman confesó: “Ella es brillante. Me ayuda en todas las formas imaginables ”. Esto gracias a que la estadounidense apoyó en la realización de la película dándole consejos a él y al coproductor Matt Damon.

En la ceremonia tampoco desaprovechó la oportunidad para llenar de elogios a su esposa, al agregar: “Esto ha sido una alegría, y solo quiero disfrutar este momento por un segundo. Y quiero decir que nada de esto sería posible, esta compañía, esta película, esta alegría esta noche, sin el amor y el apoyo de mi esposa, quien significa más para mí que cualquier otra cosa en el mundo. Quiero dar las gracias. Te amo. Para mi significas el mundo. Eres fabulosa, eres asombrosa, eres maravillosa, buena, amable, magnífica y te amo”.

Estas palabras conmovieron al público, quien aplaudió al director y le reconoció la humildad al destacar también al resto del equipo que fue clave para el lanzamiento de la producción.

“El equipo soñado de actores, ya sabes, la absurda generosidad de este elenco fue abrumadora, pero todos fueron brillantes y extraordinarios”, dijo la estrella actoral durante la ceremonia.

Esta es una película biográfica que contará la historia de cómo un trabajador de la compañía Nike quiere sacar la línea ‘Air’ junto con la naciente leyenda Michael Jordan. La película está protagonizada por el mismo Ben Affleck, quién también la dirigió, Matt Damon y Jason Bateman.

