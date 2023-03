De acuerdo con CNN, el artista hizo la aclaración durante su reciente entrevista con Hollywood Reporter, ya que en 2021 hubo un malentendido con lo que dijo sobre su expareja y se terminó interpretando que ella había tenido la responsabilidad de su enfermedad.

“Tuve una experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista en la que me mostré muy vulnerable, y todo lo que dije fue algo que no solo no estaba bien, sino que en realidad era lo contrario de lo que quería decir”, fue lo que indicó el actor de 50 años.

Además, aseguró que su intención nunca fue dañar la imagen de Garner y mucho menos hacer que sus hijos pensaran mal de su mamá.

“Nunca quisiera que mis hijos dijeran una mala palabra sobre su madre por lo que pasó”, aclaró el actor.

Asimismo, subrayó que él era responsable de su comportamiento y que a pesar de su separación, ella fue una buena esposa y una gran compañera.

La relación de Ben Affleck y Jennifer Garner

Los actores se conocieron en el set de rodaje de la película ‘Parl Harbor’ en 2001 y luego volvieron a coincidir en ‘Daredevil’ en 2003; sin embargo, en ese momento ella estaba casada con Scott Foley, y él mantenía su primera relación con Jennifer Lopez.

En 2004, cuando ya estaban solteros, comenzaron a salir y terminaron casándose un año después. La relación duró hasta 2018, pero desde 2015 anunciaron que estaban pasando por momentos complicados.

A pesar de eso, tuvieron tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Cabe resaltar que durante el tiempo que estuvieron juntos, el actor tuvo que acudir varias veces a rehabilitación por abusar del consumo del alcohol.

Actualmente, Affleck está casado con ‘JLo’ y no ha tenido recaídas, se le ha visto sobrio por una larga temporada; no obstante, no confirmó que dejó de beber del todo.