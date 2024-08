Por: LA CHISMOSA

¡Lo mejor del entretenimiento criollo! En La Chismosa encontrarás noticias de tus famosos colombianos favoritos: videos, fotos, chismes... y siempre contenido veraz y divertido Visitar sitio

Valerie de la Cruz Millán, mejor conocida como ‘Beba’, se dio a conocer en la reciente versión del ”Desafío”, de la cual resultó expulsada.

A pesar de que se trató de un momento duro y lleno de polémica para la exconcursante, ella siguió adelante. Uno de sus grandes apoyos en ese momento fue Andrés Gómez, quien por ese entonces era su novio.

(Vea también: Karen, del ‘Desafío’, sufrió por partida doble al soportar fuerte caída y dura derrota)

Luego de varios años de relación y tras la salida de ‘Beba’ del ‘reality’ de Caracol, Andrés le pidió matrimonio y ella no dudó en dar el sí. La pareja no dio mayores detalles de su unión, la cual sucedió en agosto, pero lo cierto es que se trató de una boda íntima y llena de detalles.

Después del matrimonio, la pareja organizó su luna de miel, aunque no salió como ellos lo esperaban. De hecho, ‘Beba’ decidió desahogarse en redes respecto a una situación que les amargó el romántico momento.

“Nosotros hicimos una compra en un hotel para pasar allá nuestra luna de miel, pero, por motivos que no voy a mencionar en esta historia, tuvimos que pedir un reembolso porque no pudimos hacer el viaje allá y nos dijeron que no había problema, que nos harían el reembolso en 30 días hábiles. Pues resulta que ya han pasado más de 45 días y los señores no nos dan respuesta”, aseguró la exparticipante del ‘Desafío’.

Lee También

De acuerdo con Valerie, su intención no era hacer público lo sucedido, pero al no ver respuestas, decidió hablar. “Aparezco por aquí y los menciono para ver si, de esta manera, llamo su atención y pueden dar solución a este problema”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

¿Por qué ‘Beba’ fue expulsada del ‘Desafío’?

La salida de la exparticipante sucedió cuando Alpha, el que era su equipo, decidió no pagar el arriendo para mantenerse en su casa y terminaron durmiendo a la intemperie. Durante la noche ‘Beba’ discutió con otros compañeros y para rematar, comenzó a llover. Todo esto llevó a que Valerie decidiera dejar el lugar de inmediato, lo que concluyó con su expulsión.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.