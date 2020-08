View this post on Instagram

Uno no sabe si entristecerse o alegrarse. Mis hijas le hicieron tapabocas a sus barbies con las medias que estaban disparejas (y las que no, también). Es su nuevo mundo. Es una imagen divertida pero es triste, también. Me alegra saber que entendieron lo del tapabocas para todos siempre. Ojalá el mundo de ellas vuelva a ser como era: libre.