Bárbara Mori, la actriz uruguayo-mexicana recordada por su personaje de ‘Rubí’, reveló recientemente que tiene la “habilidad” de ver fantasmas, e incluso pudo ver al espíritu del hijo de Sylvester Stallone.

Según lo revelado por la actriz,los hechos ocurrieron en Los Ángeles, Estados Unidos, en medio de un viaje junto a su esposo y amigos. Ella se encontraba lavando la losa en la casa alquilada, cuando percibió una fuente energía que la observaba.

Bárbara aseguró que: “Literal estaba un güey viéndome, con las manos en los bolsillos. Traía jean, camiseta blanca y pelo … O sea, perfecto lo vi”. Agregó: “Se me pusieron los pelos todos parados, me emocioné, porque a mí esas cosas me emocionan mucho”.