San Benito, también conocido como ‘Bad Bunny’, no es solo uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial, sino también un ícono de la moda al demostrar su gusto por experimentar con su estilo.

Esta vez hizo su aparición en Instagram en donde compartió un carrusel de fotografías que enloqueció a sus seguidores, logrando alcanzar más de 6 millones de ‘likes’ y 70 mil comentarios halagando al ‘Conejo malo’.

Vestido de negro con un ‘crop top’ manga larga y pantalones descaderados, San Benito desafía las señales de moda tradicionalmente masculinas con una prenda de vestir que usualmente es usada por mujeres y que es menos vista en hombres, pese a que fue una moda masculina que estuvo en auge en la década de los 80.

No es la primera vez que el puertorriqueño muestra una propuesta de moda contundente y que rompe esquemas. Una de las más virales fue en su video musical de ‘Yo perreo sola’ cuando se transformó en Drag Queen vistiendo un conjunto de látex rojo, con unas botas de caña y tacón, y los labios carmín.

“Fotos de anoche”, así tituló las imágenes con las que el artista revivió la moda de los 80, con un atuendo que dejaba su abdomen al descubierto y sería el ‘outfit’ con el que el ‘Conejo malo’ haría su aparición en una fiesta junto a otros famosos.

Y así fue como San Benito, en medio de una pandemia, bailó con lo que parece un rastillo y con artistas como Anuel, Myke Towers, Ñengo y El Alfa, su reconocido tema ‘Callaita’.

Bad Bunny living his best life with Anuel, Myke, Ñengo and El Alfa bring me joy pic.twitter.com/8PZaULjCBy

