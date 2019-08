Bailarines en tarima y más de una docena de canciones clásicas que, al día de hoy se han convertido en los clásicos de siempre, es lo que se verá en la tarima del encuentro musical, cuando Boney M, Crystal Waters y Technotronic, tres grandes exponentes de la música disco house de los 90, ofrezcan lo mejor de su repertorio.

Entre los pegajosos temas que podrá escuchar el público la noche del 24 de agosto, Boney M incluirá ‘Daddy Cool’, ‘Rasputin’, ‘Gotta Go Home’ y ‘Ma Baker’; Technotronic traerá a colación ‘Pump Up the Jam’, ‘Move This’ y ‘Get Up’; y la ‘Reina de la disco’ Crystal Waters no se quedará atrás con un repertorio que le devolverá la cinta al cassette de varias generaciones, recordando completamente en vivo lo mejor de una década de oro de la música y los beats que hicieron historia en canciones como ‘100 % Pure Love’ y ‘Gypsy Woman’.

Las entradas para el Festival Cassette están ya disponibles en Tuboleta, en donde también se puede adquirir la Experiencia Casa Buchanan’s, que incluye:

Acceso al VIP Lounge by Buchanans: zona especial en los escenarios y acceso a zona exclusiva de descanso.

Cocteles de bienvenida

2 tiquetes para trayecto ida y regreso en Tren o DiDi.

Pieza exclusiva de recuerdo de Cassette Festival.

(Venta abierta a público desde el 5 de agosto a las 9:00 a.m., por un valor de $320.000, incluido costo de servicio Tuboleta).

El viaje en el tiempo se complementará con música en español de Las Flans, Miguel Mateos, Ilegales, Poligamia, Moenia y Proyecto Uno.