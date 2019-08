La tanga de color negro solo tapó la parte baja de su pubis y luego salió con un brasier que no cubrió por completo la areola de su seno.

Al parecer, la atrevida ropa interior que modeló la famosa es de la reconocida marca Victoria Secret.

Además, en el ‘feed’ de su perfil de Instagram subió otro sugestivo video. Allí, mostró que no llevaba cucos mientras caminaba por las calles de Nueva York, Estados Unidos.

En poco más de 3 horas, ese audiovisual casi llega a las 50.000 reproducciones y superó los 100 comentarios.

La caleña, que despierta suspiros en miles de colombianos, ahora buscará usar su influencia para llegar al Concejo de Bogotá, pero sin dejar su trabajo como modelo. “El Concejo no me impide a mí ser modelo, ni nada de lo que he hecho con mi vida siempre […] Puedo trabajar en todo lo que yo quiera, dando un buen ejemplo”, afirmó esta semana la famosa.

A continuación, el video de Elizabeth Loaiza con reveladora lencería y después las imágenes de su caminata por Nueva York donde mostró que no llevaba ropa interior: