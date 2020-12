green

El cuestionamiento lo hace Alberto Marchena Jr., director y programador de varias cadenas de radio en Colombia, en su cuenta de Twitter:

Hace 1 mes, #Manzanero en el estudio de grabación con 4 músicos alrededor, ninguno de ellos con tapabocas. Es una foto de su propia cuenta de Instagram. Con este virus no se puede dar ventaja. Paz en su tumba Maestro. pic.twitter.com/wcEEj3VgtB — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) December 28, 2020

El maestro mexicano Armando Manzanero, compositor, músico e intérprete, falleció la madrugada de este lunes a la edad de 86 años, precisamente víctima del COVID-19.

El maestro nacido en la Península de Yucatán había sido ingresado al hospital el pasado 17 de diciembre.

Armando Manzanero se habría contagiado porque estaba cansado de cuidarse

Juan Pablo Manzanero, uno de los hijos del músico, se refirió a la muerte de su padre como una cosa muy “irresponsable” por haber bajado la guardia para cuidarse del coronavirus, señala el diario mexicano Reforma.

“Hay que dar un atento llamado a toda la gente a que sean más responsables. Mi padre lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar”, señaló Manzanero junior, que señaló con tristeza que en ese “desmadre” se le vio a su padre sin tapabocas.

El sitio donde el 7 de diciembre celebró su cumpleaños 86 fue en Oaxaca, con familiares y amigos y poca protección en materia de mascarilla y distanciamiento social, señala el medio mexicano.

Este video de La W es un homenaje al fallecido cantautor mexicano, compositor de canciones tan conocidas como ‘Esta tarde vi llover’ (que la cantaba el cubano Roberto Ledesma), ‘Adoro’, ‘Nada personal’, ‘Somos novios’ y ‘No’:

Juan Pablo manzanero dijo en la entrevista, también recogida por The San Diego Union Tribune, que espera que la muerte de su padre “sea un llamado de atención para toda la sociedad que no redobla esfuerzos y no cree en la enfermedad” y expresó que se siente “vulnerable y racional ante la situación que vive la humanidad”.