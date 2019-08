View this post on Instagram

Estar en @exatlonestadosunidos ha sido una gran experiencia para mi. Un aprendizaje desde todo punto de vista! 🙏🏻 Pero sin duda algo que ha llamado mi atención ha sido el nivel de ejercicio de los atletas! 💪💥😱 wow! Mis respetos para tod@s los que compiten en esta clase de formatos! Eso a partir de HOY me motivo a empezar a hacer un poco más de ejercicio ( por lo menos tratar de hacerlo todos los días ) así que familia les cuento que hoy le di alas a este arranque! Ojalá y me dure! Ajjajaa aunque a veces me de por bailar en medio de la rutina🤣