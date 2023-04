En una conversación íntima con Diva Rebeca, la actriz Ángela Vergara aprovechó para recordar algunos hechos de su vida pública. Quizás una de las entrevistas más emblemáticas en su carrera fue la que le hizo el periodista Jaime Garzón en su papel de Heriberto de la Calle, en ella el popular embolador le dijo que su novio era un ‘huesazo”.

Vergara dijo: “Sí, me sentí incómoda. Sé que era una cosa de humor, un poco fuerte, pero tú no puedes hablar de una persona así. Yo estaba con él porque pensaba que era una persona increíble y en ese momento me gustaba. Ahora, hay personas que te gustan y luego te dejan de gustar”.

Sin embargo aseguró también que admira mucho la labor que ejerció Garzón. “Me parece que era un periodista muy arriesgado. De hecho por eso lo mataron. Me sentí incómoda pero para nada tengo un resentimiento hacia él. Me parece que fue un poco salido de tono pero eso no tiene nada que ver. Que mi novio era un hueso, pero no le tocó a usted mijo. Algo tiene que tener”, contó la artista.

Ángela ahora vivió hasta hace algunos meses en Alemania y acaba de mudarse a Madrid con su esposo. Y espera retomar su vida en la industria en ese país. En la picante charla recordó con gratitud su carrera en Colombia.

“El pasado hace parte del momento, de lo que uno va aprendiendo. Si recuerdo lo que hice en El Lavadero yo era la figura que no hacía mi trabajo bien porque el trabajo era sacar chismes y pelar de todo el mundo y yo no hacía eso”, aseguró entre risas.

La también presentadora habló de sus supuestos vínculos con la pirámide DMG, del diagnóstico que afronta desde hace algunos años y que le obligó a transformar la manera en que ve la vida.